Москва, 8 сентября, 2016, 08:11 — ИА Регнум. Сегодня в российский прокат выходит «Бен-Гур» — американская классика, экранизированная режиссёром из России. Фильм Тимура Бекмамбетова стал уже шестой попыткой кинематографистов разных времён рассказать историю Иуды Бен-Гура, описанную Лью Уоллесом ещё в 1880 году.

Цитата из к/ф «Бен-Гур». реж Тимур Бекмамбетов. 2016. США Погоня

Потомок знатного иудейского рода Иуда Бен-Гур предан своим другом и попадает в рабство на римские галеры. Выжить и вернуться домой герою помогает жажда мести…

Что может предложить зрителю уже шестая по счёту экранизация романа Уоллеса и прямой ремейк знаменитого фильма Уильяма Уайлера, собравшего в своё время рекордные 11 «Оскаров», в мировом прокате пока не поняли. В конце августа фильм вышел во многих странах мира, в том числе и в США, где собрал неполные $24 миллиона — что составляет менее одной четверти затраченного бюджета.

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Мировой прокат принёс картине ещё $29 миллионов — «Бен-Гур» пока окупился чуть больше, чем наполовину. До конца года фильм стартует ещё в восьми странах мира, не считая Россию.

Не жаловали бекмамбетовского «Бен-Гура» и кинокритики. На рейтинговом сайте Rotten Tomatoes только 28% рецензий оказались положительными. На сайте IMDb фильм получил 5,6 баллов из 10.

Цитата из к/ф «Бен-Гур». реж Тимур Бекмамбетов. 2016. США Воин

История Бен-Гура в мировом кинематографе представлена более, чем богато. В 1907 году сюжет лёг в основу короткометражного немого фильма «Бен-Гур». Далее, в 1925-ом американец Фред Нибло снимает немой художественный фильм «Бен-Гур», потратив на него рекордные для того времени $ 3,9 миллиона.

В 1959 году Уильям Уайлер снимает эпическую картину с Чарлтоном Хестоном в главной роли, которая получила 11 «Оскаров» и множество других кинопремий. В 2003 году на DVD вышел мультфильм «Бен-Гур», в 2010 в Канаде был снят одноимённый телесериал.