Ханчжоу, Китай, 5 сентября, 2016, 16:45 — ИА Регнум. Президент США Барак Хусейн Обама заявил, что его личная встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным «на полях» саммита «Большой двадцатки» была «открытой, честной и деловой». Об этом Обама заявил сегодня, 5 сентября в китайском городе Ханчжоу, где проходит саммит G20.

Иван Шилов ИА REGNUM Барак Обама и Владимир Путин

«Обычно наши встречи с Путиным проходят в открытом, честном, деловом тоне, и эта не стала исключением», — сказал президент США.

Обама отметил, что он провел с Путиным конструктивные переговоры о прекращении огня в Сирийской Арабской Республике. «Мы провели продуктивные переговоры о том, как будет выглядеть реальный режим прекращения огня, что позволит нам сфокусироваться на общих врагах, таких как ИГ и «Ан-Нусра» (террористические группировки, запрещенные в России)», — подчеркнул американский лидер.

При этом Обама напомнил, что между Россией и США существуют пробелы в доверии. Даже несмотря на то, что переговоры были серьезными, Москве и Вашингтону так и не удалось сблизить позиции так, чтобы соглашение о прекращении огня могло реально работать, отметил Обама.

Президент США добавил, что поручил государственному секретарю США Джону Керри продолжить работу над достижением соглашения по Сирии в ближайшие дни.