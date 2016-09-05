Челябинск, 5 сентября, 2016, 16:42 — ИА Регнум. В Челябинске обсуждается экономическая и функциональная целесообразность строительства нового торгово-развлекательного комплекса. Кроме того, новый ТРК угрожает экологии окружающей место строительства территории, передает корреспондент ИА REGNUM.

Arpingstone Торговый комплекс

Заявленный масштаб строительства грандиозен. На берегу Миасса, возле городского бора, со стороны Университетской набережной, планируется развернуть торгово-развлекательный комплекс, не имеющий аналогов в России, общей площадью в 70 футбольных полей.

Экологи уверенно заявляют, что своей близостью объект негативно повлияет на городской бор и реку Миасс. Расположение огромной парковки для автотранспорта и наклон ландшафта в сторону реки не будет соответствовать существующим санитарным нормам. Эти опасения высказал председатель эко-движения «Время Че» Феликс Панов. С подобными опасениями выступает и руководитель ОГУ «Особо охраняемые природные территории» Александр Лагунов. Он отмечает, что в градостроительной экспертизе экологический блок, как правило, весьма скромный.

Специалисты также заметили, что на момент строительства будут изменены потоки грунтовых стоков, а это может повысить уровень подъёма грунтовых вод.

Были предложены и альтернативные варианты обустройства территории. В частности, блогер «uralets-chel» опубликовал эскиз планировки с предложением расположить на данной территории открытый культурно-спортивный комплекс с несколькими спортивными площадками, футбольным полем и дорожками для бега. Таким образом, предлагалось использовать территорию для культивирования здорового образа жизни.

Но помимо серьезной экологической нагрузки, эксперты недоумевают и по поводу экономической целесообразности строительства объекта. Логика возведения такого объема торговых площадей должна подразумевать значительный экономический рост в регионе. Однако эксперты сходятся во мнении, что ожидать роста региональной экономики не приходится, как впрочем и российской.

Отметим, в 2016 году посещение торговых комплексов в России снизилось на 20% по сравнению с 2015-м. Вслед за этим с российского рынка ушли крупные ритейлеры, которые в большинстве своем арендовали торговые площади в ТРК. Так, российский рынок покинули более 40 сетей брендовой одежды. При этом снижение покупательного спроса фиксируют все участники потребительского рынка. На этом фоне открывается крупнейший ТРК «Алмаз» площадью 222 тыс. квадратных метров. Для сравнения: ТРК «Родник» имеет площадь 135 тыс. квадратных метров, а с момента открытия другого ТРК — «Алмаз» прошел год, однако комплекс так и не заполнил полностью свои площади. Те арендаторы, которые «зашли» в «Алмаз», всего лишь перебрались на новое место из других ТРК.

Напомним, в Челябинской области 2016 год отмечен падением экономических показателей практически во всех отраслях экономики. Больше всего падение по данный Челоблстата зафиксировано в строительстве и розничной торговле.

Особо тяжелое положение отмечается на крупных промышленных предприятиях. Так, в кризисном положении находятся крупные машиностроительные заводы.