Черкесск, 5 сентября, 2016, 16:41 — ИА Регнум. Митинг за честные выборы в столице Карачаево-Черкесии не состоится. Организаторы акции получили отказ в мэрии Черкесска. Причиной отказа стало то обстоятельство, что якобы место, выбранное организаторами, является запрещенным для митингов, пишет «Кавполит».

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Инициативная группа, которая планировала провести мероприятие 10 сентября на городской площади Черкесска, заявляла, что основным вопросом, который будет поднят на митинге, станет требование к властям Карачаево-Черкесии «остановить разгул административного ресурса и руководствоваться исключительно российским законодательством, а не клановыми интересами», пишет издание.

Напомним, в Карачаево-Черкесии из предвыборной гонки на выборах в Госдуму РФ выбыл самовыдвиженец — глава Российского конгресса народов Кавказа Алий Тоторкулов. Верховный суд республики установил, что претендент в кандидаты скрыл факт судимости. Рассмотрев поданную им жалобу, Верховный суд РФ оставил решение республиканского суда без изменения. Единомышленники Тоторкулова считают, что власти региона выдавливают его из предвыборной борьбы, считая опасным конкурентом.

На прошлой неделе из предвыборной гонки выбыли кандидат от партии «Родина» Азрет Караев и кандидат от партии «Гражданская платформа» Казим Хубиев.

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Предвыборный конфликт в Черкесске дошел до Путина

Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что обеспокоена ситуацией, связанной с ходом избирательной кампании в Карачаево-Черкесии. Она заявила, что есть основания полагать о применении административного ресурса. Как было отмечено на заседании ЦИК 22 августа, по ходу предвыборной кампании в Карачаево-Черкесии в ближайшее время будут направлены обращения в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и МВД.

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