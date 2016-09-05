Москва, 5 сентября, 2016, 16:40 — ИА Регнум. В России в августе 2016 года индекс потребительских цен составил 100,0%, с начала года — 103,9% (в августе 2015 г. — 100,4%, с начала года — 109,8%), сообщили в Росстате.

b1-foto Овощи

В августе в четырех субъектах Российской Федерации потребительские цены на товары и услуги выросли на 0,4% и более, из них в Камчатском крае — на 0,7% в результате увеличения цен и тарифов на услуги на 1,9%.

Вместе с тем в 34 субъектах Российской Федерации потребительские товары и услуги в среднем подешевели на 0,1−0,5% в результате снижения цен на продукты питания. Так, в республиках Северная Осетия — Алания и Тува, Ставропольском крае, Калининградской области при общем снижении потребительских цен на 0,3−0,5% продукты питания стали дешевле на 1,8−1,9%.

В Москве индекс потребительских цен за месяц составил 100,2% (с начала года — 104,8%), в Санкт-Петербурге — 99,8% (с начала года — 103,9%).

В августе на общее удешевление продовольственных товаров в значительной степени повлияло сезонное снижение цен на отдельные виды плодоовощной продукции.

Так, цены на овощи снизились на 17,5%, из них на свежие помидоры и огурцы — на 32,6% и 19,1% соответственно, капусту белокочанную — на 19,7%, картофель — на 18,6%. В то же время на 9,1% увеличились цены на лимоны, на 3,2% — апельсины.

Удешевление плодоовощной продукции зафиксировано практически во всех субъектах Российской Федерации. При этом в 23 субъектах отмечалось снижение цен на 10,0% и более, из них в Тверской области — на 15,5%, Ставропольском крае — на 15,1%.

Среди остальных наблюдаемых видов продуктов питания на 0,2% дешевле стали печень говяжья, конфеты шоколадные натуральные и с добавками.

В группе круп и бобовых существенный прирост цен отмечался на крупу гречневую — 2,0%, горох и фасоль — 1,1%. Вместе с тем на 0,3% снизились цены на рис шлифованный.

В группе рыбопродуктов цены на соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы выросли на 1,3%, рыбу охлажденную и мороженую разделанную лососевых пород, икру лососевых рыб, консервы рыбные — на 0,6−1,0%. В то же время рыба мороженая неразделанная и разделанная (кроме лососевых пород) стала дешевле на 0,8% и 0,2% соответственно.

На 0,8−1,7% отмечалось увеличение цен на свинину, кур, национальные сыры и брынзу, консервы овощные для детского питания, мед пчелиный натуральный, кетчуп, майонез, перец черный (горошек).

В августе среди наблюдаемых непродовольственных товаров существенно подорожало газовое моторное топливо — на 4,1%.

Накануне нового учебного года заметный рост цен был зафиксирован на товары для школьников. На 3,5% подорожали ранцы и рюкзаки, на 2,8% — учебники, учебные пособия, дидактические материалы для общеобразовательной школы, на 1,1−2,2% — тетради, альбомы для рисования, школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары, отдельные виды одежды, обуви и трикотажных изделий. Кроме того, увеличение цен на 1,0−1,2% отмечалось на отдельные наблюдаемые виды одежды и обуви для дошкольников.

В группе медикаментов и медицинских товаров цены на офтан катахром увеличились на 3,2%, ксилометазолин (галазолин), бромгексин, лоперамид, нитроглицерин, корвалол, настойку пустырника, йод — на 1,3−2,0%. Вместе с тем линекс подешевел на 1,8%, индапамид, аллохол, левомеколь, медицинские термометры ртутные — на 0,5−1,0%.

Среди других наблюдаемых видов непродовольственных товаров на 1,2−2,3% дороже стали полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, отдельные виды строительных материалов (стекло оконное листовое, доски обрезные).

Одновременно на 0,2−0,6% подешевели смартфоны, телефонные аппараты сотовой связи, телевизоры цветного изображения, персональные компьютеры, флеш-накопители USB, машины стиральные автоматические, велосипеды детские, коньки роликовые, туфли женские летние, босоножки с верхом из искусственной кожи, свежесрезанные цветы.

В августе среди наблюдаемых видов услуг зарубежного туризма на 1,8−2,1% увеличилась стоимость туров на отдых в Испании, экскурсионных поездок в Финляндию, автобусных экскурсионных поездок по городам Европы.

В преддверии нового учебного года отмечался рост цен на услуги образования. Так, обучение в образовательных организациях высшего профессионального образования стало обходиться дороже на 1,0%, среднего профессионального образования — на 0,9%.

Среди услуг пассажирского транспорта на 1,6% выросли тарифы на услуги воздушного транспорта, на 0,7% — междугородного автобуса и городского такси. Кроме того, проезд в купейных вагонах скорых нефирменных поездов дальнего следования стал дороже на 0,6%, фирменных — подешевел на 0,5%.

Из остальных наблюдаемых видов услуг на 2,3% дороже стали услуги нотариуса, на 0,9−1,1% выросли цены на пошив и химчистку одежды, а также на отдельные виды услуг сотовой связи.

Одновременно на 0,8% снизилась плата за пользование потребительским кредитом, на 0,1−0,3% — проживание в гостинице, начальный курс обучения вождению легкового автомобиля, а также стоимость путевок в дома отдыха и пансионаты на территории России.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с начала 2016 года отмечено снижение инфляции. Так, в январе она составила 1%, в феврале — 0,6%, в марте — 0,5%, в апреле, мае, июне и июле инфляция оставалась на уровне 0,4%, в августе зафиксирована нулевая инфляция. Годовая инфляция в России на конец августа составила 9,8%. Напомним, за 2015 год она составила 12,9%.