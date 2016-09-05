Санкт-Петербург, 5 сентября, 2016, 16:38 — ИА Регнум. За три летних месяца 2016 года в лесах Ленинградской области потерялось 922 человека. С начала сентября заблудилось еще 50 человека. Об этом сегодня, 5 сентября, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «Экстремум».

Иван Шишкин. Лес. 1880-е

С июня по август текущего года в отряд «Экстремум» поступила 641 заявка о заблудившихся в областных лесах людях — всего потерялось за этот период 922 человека. Чаще всего люди терялись в Ломоносовском районе Ленинградской области — 98 заявок, на втором месте с небольшим отставанием идет Всеволожский район — 91 случай, замыкает тройку Гатчинский район — 83 заявки.

По данным спасателей, почти половина из общего количества потерявшихся (47%) вышла к цивилизации самостоятельно. В 163 случаях (25,4%) грибники были найдены благодаря помощи дежурных руководителей спасательных работ «Экстремум» по телефону или поисковыми группами отряда.

Кроме этого, 12% потерявшихся найдены благодаря усилиям спасателей других формирований, 9% пропавших в лесах помогли родственники или случайно встреченные в лесу люди. Семь раз (1,1%) люди были найдены вне зоны поиска. По 23 заявкам (3,6%) работы были прекращены: в ряде случаев не была подтверждена информация об уходе именно в лес, в других — по сроком давности.

В первые пять дней сентября, по словам представителя «Экстремума», на поиск людей в лесах поступило 39 заявок — потерялось 50 человек.

«Как правило, в областных лесах теряются люди пожилого возраста: не берут с собой мобильный телефон или берут разряженный телефон, не сообщают, куда уходят. На время поисков влияют погодные условия, возраст и состояние здоровья потерявшихся. В среднем поиски прекращаются через 10−14 дней. Несколько лет назад был случай, когда 90-летнюю бабушку нашли спустя 10 дней в лесу в Пупышево: она забралась в такой бурелом, что спасатели на носилках очень долго не могли ее оттуда вызволить», — рассказал представитель отряда «Экстремум».