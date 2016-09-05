Рим, 5 сентября, 2016, 16:35 — ИА Регнум. Пилот команды «Мерседес» Нико Росберг признан гонщиком дня «Формулы-1» по итогам Гран-при Италии, сообщает официальный сайт гоночной серии.

SKas Нико Росберг

Гонку, прошедшую в минувшие выходные в Монце, Нико Росберг выиграл, начав её со второго места. В итоге он опередил своего напарника по «Мерседесу» Льюиса Хэмилтона и пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля. После такого успешного выступления в Италии немецкий пилот отстает от лидирующего в личном зачёте своего напарника Льюиса Хэмилтона на два очка.