Ярославль, 5 сентября, 2016, 16:35 — ИА Регнум. В Ярославле празднует сразу два юбилея актриса театра им. Ф. Волкова Наталия Терентьева. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе театра, 8 сентября звезда труппы отмечает свой 90-й День рождения и 60-летие на сцене Первого русского.

фото театра им. Ф. Волкова Наталия Терентьева

Наталия Терентьева родилась в 1926 году в Москве. История ее семьи тесно связана с Малым театром и МХАТом — бабушка училась в студии Малого театра у Александра Ленского вместе с Ольгой Книппер (Чеховой), дедушка и мама работали педагогами сценической речи в Драматической студии Константина Станиславского.

В годы Великой Отечественной Войны Наталия Терентьева служила санитаркой военно-санитарного поезда, медсестрой военного госпиталя. В театр же пришла уже после войны. Начинала в МХАТе — сначала была рабочей сцены, потом ее приняли во вспомогательный состав труппы, где Наталии Терентьевой довелось участвовать в легендарном спектакле «Синяя птица». Первые уроки мастерства она проходила в стенах театра у Василия Качалова и Ольги Книппер, а в 1950 году окончила Московское городское театральное училище, где преподавали ученики Станиславского. Спустя еще шесть лет, в 1956 году, Наталия Терентьева поступила в Волковский театр.

«Несравненный темперамент быстро сделал ее звездой труппы. Ее роли всякий раз становились для зрителей незабываемыми. Работая вместе с большими мастерами Волковской сцены — Александрой Чудиновой, Кларой Незвановой, Григорием Беловым, Сергеем Ромодановым, Валерием Нельским — актриса вбирала ту степень органики, свободы сценического существования, психологической тонкости, которой всегда славилась русская театральная школа. Наталия Терентьева — одна из тех редких актрис, которые способны приковать внимание зрителя одним взглядом, одним словом. В своих ролях XXI века она — воплощенное достоинство и мудрость. Такова, например, ее бабушка Ольга в спектакле Валерия Кириллова «Я, бабушка, Илико и Илларион. Всего на сцене Волковского Наталия Ивановна сыграла более 200 ролей», — говорит о Наталии Терентьевой пресс-служба Волковского театра.

В качестве педагога Ярославского театрального училища Наталия Терентьева воспитала несколько поколений актеров. В Ярославле актриса известна и своей общественной деятельностью — с 1965 по 1990 годы она избиралась депутатом районного и городского Советов трудящихся.

Признание ее заслуг отечественным театральным сообществом всегда было неоспоримым, а апогеем всероссийской славы Наталии Терентьевой в 2005 году стала Национальная театральная премия «Золотая маска» — «За честь и достоинство», которая пополнила большую коллекцию театральных наград актрисы.