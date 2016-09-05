Вильнюс, 5 сентября, 2016, 16:34 — ИА Регнум. Литовская оппозиция в лице партии «Союз Отечества"-Христианские демократы Литвы сегодня, 5 сентября, потребовала у действующего правительства отчитаться о том, «что сделало правительство Буткявичюса после того, как Белоруссия 2 ноября 2013 года сообщила о начале строительства АЭС в Островецском районе», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Greg Dunlap Атомная электростанция

«Белоруссия, строя АЭС у самой границы с Литвой и совсем рядом с Вильнюсом, в Островецком районе, нарушает не только Орхусскую конвенцию и Конвенцию Эспоо, но и требования Конвенции о ядерной безопасности и основные принципы ядерной безопасности, утвержденные Международным агентством по ядерной энергетике (МАГАТЭ). Но правительство предпринимает недостаточно действий для того, чтобы остановить этот произвол», — заявили консерваторы.

Лидер оппозиции Сейма Андрюс Кубилюс и член парламентской фракции Союза Отечества-Христианских демократов Литвы, экс-министр энергетики Дайнюс Крейвис заявили, что правительство Литвы не представило обществу никакой информации о том, как оно контролирует, придерживается ли Белоруссия требований этой конвенции и принципов безопасности МАГАТЭ.

«Члены Сейма спрашивают у премьер-министра, обращалось ли правительство, согласно Конвенции о ядреной безопасности, к Белоруссии за тем, чтобы была повторно оценена пригодность выбранной площадки для строительства АЭС в Островецком районе после того, как компетентные учреждения по соблюдению Орхусской конвенции и конвенции Эспоо признали совершенные Белоруссией нарушения этих конвенций? Или после того, как Белоруссия 2 ноября 2013 года объявила о начале строительства АЭС в Островце, начало ли правительство готовить анализ в связи с возможным воздействием АЭС на жителей, территорию и воды Литвы, требовало ли правительство по этому вопросу консультаций с белорусским правительством? Члены Сейма спрашивают, будет ли правительство на заседании Генеральной ассамблеи МАГАТЭ, которое пройдет 26−30 сентября в Вене, поднимать вопрос, касающийся того, что Белоруссия, осуществляя проект строительства АЭС в Островецком районе, последовательно нарушает международную Конвенцию о ядерной безопасности, утвержденные МАГАТЭ основные принципы ядерной безопасности, требования и указания ядерной безопасности?» — спрашивается в запросе консерваторов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тема БелАЭС в Литве — постоянный источник апокалиптической риторики. В Вильнюсе регулярно проходят «парады зомби», как символ будущих жителей столицы Литвы, политики требуют создания плана эвакуации населения, а БелАЭС по умолчанию называется «небезопасной» и «экспериментальной».