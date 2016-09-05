Ялта, Крым, 5 сентября, 2016, 16:33 — ИА Регнум. Ялта — один из лидирующих городов по поисковым запросам для отдыха в бархатный сезон. По данным портала RoomGuru.ru, город занимает второе место в поиске, по данным поиска и броней отелей и апартаментов для проживания с 1 сентября по 31 октября 2016 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Айвазовский Иван. Восход солнца у берегов Ялты. 1878

«На курорты Черноморского побережья России бронируют отдых в бархатный сезон в среднем на 9 дней и тратят на проживание 3,2 тысячи рублей в сутки. В Сочи — на 10 дней (3,3 тысячи рублей), а в Ялту — 8 дней (3,1 тысяча рублей), — сообщили представители турпортала. — В Санкт-Петербурге бронируют поездки в среднем на 4 дня и тратят 3 тысячи рублей в сутки, в Москву — 3 дня (3,1 тысяча рублей), Казань — на 2,5 дня (2,8 тысячи рублей). Экономичнее всего в сентябре отправиться в Смоленск (1,6 тысяч рублей на проживание в сутки) и Саратов (1,7 тысяч рублей)».

Также представители интернет-сервиса отмечают, что самыми бюджетными курортами для отдыха в начале осени являются Витязево в районе Анапы и Судак в Крыму. Там за проживание платят в среднем 1,6 тысяч рублей в сутки. Самым дорогим местом для отдыха в бархатный сезон стал Плес в Ивановской области — более пяти тысяч рублей в сутки.

Топ-10 городов для отдыха в бархатный сезон по анализу поисковых запросов пользователей выглядит следующим образом: на первом месте — Сочи, на втором — Ялта, на третьем Санкт-Петербург, четвертую строчку занимает Москва, пятое место — Казань, шестое и седьмое, соответственно, Геленджик и Анапа, на восьмой строчке Кисловодск, на девятом — Калининград, замыкает рейтинг Нижний Новгород.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму в межсезонье будет работать не менее 238 отелей и пансионатов, большинство из них расположены на Южном берегу полуострова.