Калуга, 5 сентября, 2016, 16:30 — ИА Регнум.



Эдуард Мане. Пертюи — охотник на львов. 1881

В Калужской области, вступил в законную силу приговор в отношении 55-летнего жителя Юхновского района Калужской области Равила Усманова. За убийство на охоте своего товарища Усманов был приговорен судом к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщил 5 сентября корреспонденту ИА REGNUM руководитель Дзержинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Игорь Зайцев, установлено, что 25 ноября 2015 года Усманов, находясь на охоте, поссорился со своим 53-летним товарищем и выстрелили в него из своего охотничьего карабина с оптическим прицелом. Мужчина умер на месте происшествия от сильной кровопотери. С целью сокрытия преступления, осуждённый расчленил тело потерпевшего.

После убийства, злоумышленник забрал охотничий карабин и боеприпасы погибшего товарища, которые спрятал во дворе своего дома.