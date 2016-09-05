Брянск, 5 сентября, 2016, 16:29 — ИА Регнум. В течение лета 2016 года в заповеднике «Брянский лес» родились четыре детеныша зубров. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе заповедника, лето стало самым «урожайным» за последние годы.

skeeze Маленький зубренок

Всего в заповеднике живут 30 взрослых зубров. Ожидается, что до конца осени родятся еще два или три детеныша.

«Точно сказать, самки это или самцы, пока нельзя, но с точки зрения воспроизводства предпочтительней, чтобы наши новорожденные оказались самками. В ближайшие осенние месяцы на свет, по всей видимости, появятся ещё два или три зубренка. И тогда нынешний год станет абсолютно рекордным по приросту числа брянских зубров», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом отмечается, что в заповеднике действует программа по восстановлению популяции европейских зубров. Также она работает в Смоленской, Калужской и Орловской областях. Всего в четырех регионах насчитывается около 500 зубров.

Зубр европейский — крупнейшее парнокопытное животное. В 20-х годах прошлого века популяция зубров была почти полностью уничтожена. В природе оставалось всего 52 зубра.