Москва, 5 сентября, 2016, 16:27 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура РФ в ходе проверки выявила нарушения законодательства о вывозе и ввозе культурных ценностей в деятельности Министерства культуры России, сообщается на сайте ведомства.

Лоуренс Альма-Тадема. Ценители римского искусства. 1867

Установлено, что правительствами России, Белоруссии и Казахстана было заключено Соглашение «О порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском». Оно предусматривает возможность освобождения от уплаты таможенных платежей ввозимых гражданами на территорию Таможенного союза культурных ценностей для личного пользования при условии отнесения их к таковым в соответствии с законодательством государства — члена Таможенного союза. Несмотря на то, что после заключения соглашения прошло более 6 лет, министерство до настоящего времени не утвердило порядок ввоза гражданами в Россию культурных ценностей для личного пользования.

Сложившая ситуация препятствует реализации предусмотренного Соглашением права граждан на ввоз культурных ценностей для личного пользования без уплаты таможенных платежей и создает предпосылки для коррупционных проявлений со стороны сотрудников таможенных органов и экспертов.

Кроме того, возложенные на Минкультуры России функции по контролю и регистрации ввозимых в страну культурных ценностей оно фактически передало коммерческой организации. При этом аналогичные функции реализуют территориальные управления министерства.

В целях устранения выявленных нарушений Генеральная прокуратура РФ внесла представление министру культуры России Владимиру Мединскому, результаты рассмотрения которого контролируются.