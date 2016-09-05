Рига, 5 сентября, 2016, 16:25 — ИА Регнум. Из 23 беженцев, которых Латвия приняла в рамках европейской программы предоставления убежища, двое остались в стране, остальные отправились в Германию, сообщает портал Lsm.lv.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Глава единственной семьи, оставшейся в Латвии — Робел, работает в центре приема беженцев «Муцениеки» (Mucenieki) переводчиком. Он и его жена были первыми беженцами, приехавшими в Латвию в феврале 2016 года. По словам Робела, он не удивлен отъезду обитателей приюта. По его словам, беженцам в Латвии наладить жизнь почти невозможно. Основная причина — они не могут найти жилье. Так, одна из соискателей убежища Бунана, которая еще в июле 2016 года рассказывала, что ее дети учат латышский язык и готовятся в школе, уехала к живущему в Германии брату, так как не смогла найти жилье. Тогда, еще в июле, она рассказала, что о своем менторе узнала только через три месяца после приезда в страну — но и он не смог ничего предложить.

В свою очередь, генеральный секретарь Латвийского Красного креста Улдис Ликопс также уверен, что в данный момент основные сложности, с которыми в Латвии сталкиваются беженцы — поиск жилья, получение медпомощи, а также трудоустройство.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 8 августа 2016 года в миграционном центре «Муцениеки» прошла акция протеста. В ней приняли участие около двадцати человек. Мигранты выразили неудовлетворение условиями своего проживания в Латвии. Участники акции протеста заявили, что в стране уделяют мало внимания проблеме беженцев, а на выделяемые властями деньги невозможно прожить. Кроме того, участники акции выражали неудовлетворенность бытовыми условиями проживания в «Муцениеках», а также указали на недоступность медицинских услуг.

Напомним, по мнению экспертов, Латвия не готова к приему беженцев, так как государство не в состоянии реально помочь мигрантам в интеграции, трудоустройстве и обеспечении жильем. Большинство беженцев, которые попадают в Латвию, не хотят здесь оставаться и бегут из страны, отправляясь в другие государства Шенгенской зоны, которые им представляются более привлекательными. Статистика о том, сколько человек, оказывающихся в центре ищущих убежища «Муцениеки», затем покидают страну, на данный момент в Латвии не ведется.

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