Хельсинки, 5 сентября, 2016, 16:21 — ИА Регнум. Усиление сотрудничества в Арктике следует сделать одним из ключевых приоритетов внешней политики Европейского союза. Об этом в своей речи на семинаре, посвященном сотрудничеству Северных стран, заявил премьер-министр Финляндии Юха Сипиля, сообщает пресс-служба правительства страны сегодня, 5 сентября.

P J Hansen Арктика

По словам финского премьера, Брюссель является важным партнером для всех арктических государств, в том числе, не входящих в ЕС. Как отметил Сипиля, Евросоюз может внести значительный вклад в развитие Арктики, как на региональном, так и на глобальном уровне. Выпущенное в апреле 2016 года новое коммюнике ЕС по Арктике прокладывает путь для более амбициозной политики союза в регионе, убежден он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, весной 2016 года Европейская комиссия и и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини одобрили предложения по объединенной политике ЕС в Арктике. В числе «арктических» приоритетов Брюсселя — проблемы изменения климата, защита окружающей среды, устойчивое развитие и международное сотрудничество.

Напомним, Финляндия позиционирует себя в качестве «арктического эксперта» ЕС и старается активно влиять на стратегию Евросоюза в регионе.

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Финляндия заступит на пост страны-председателя в Арктическом совете в 2017 году. В Арктический совет входят восемь государств — постоянных членов: Россия, Канада, США, Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания, Исландия. Стоит отметить, что с 2008 года Евросоюз претендует на статус постоянного наблюдателя в этой организации, однако до сих пор его заявка не была одобрена.

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