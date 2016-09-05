Рига, 5 сентября, 2016, 16:18 — ИА Регнум. Цены на природный газ в Латвии в будущем, вероятно, возрастут, заявил председатель совета Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Роланд Ирклис, сообщает LETA.

o-nedvizhke.ru Изменение тарифов ЖКХ

Пока рано прогнозировать, какими будут цены на газ, но с учетом того, что сейчас они самые низкие за десять лет, в будущем они, вероятнее всего, возрастут. Определенные сигналы свидетельствуют о предстоящем росте цен и на нефть, сказал Ирклис. Он также напомнил, что после открытия газового рынка цены будет устанавливать свободный рынок и конкуренция, а не долгосрочный договор между предприятиями Latvijas gāze (Латвийский газ) и «Газпромом», как это происходит сейчас.

Ирклис рассказал, что КРОУ пересмотрит цены на распределение, передачу и хранение газа, чего не делалось с 2008 года. Таким образом, по его словам, тарифы могут возрасти.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, поправки к Закону об энергетике предусматривают, что отделение прав собственности оператора системы распределения и хранения природного газа необходимо полностью завершить к 31 декабря 2017 года, то есть прийти к ситуации, когда оператор этой системы будет независимым от Latvijas gāze обществом капитала, собственники которого ни прямо, ни косвенно не связаны с Latvijas gāze или его акционерами.

Напомним, предприятие Latvijas Gāze поставляет латвийским потребителям газ, импортированный из России. Антироссийская позиция Латвии, и желание уйти от энергетической зависимости, заставляет латвийские власти искать альтернативу российскому газу. К этому подталкивают и американские союзники Латвии. Так, находящиеся с визитом в Риге сенаторы США, во время встречи с президентом Латвии Раймондом Вейонисом 20 августа 2015 года, в качестве одного из аспектов региональной безопасности отметили необходимость работать над диверсификацией источников энергии.

Читайте также:

Акционеры «Латвийского газа» поддержали создание новой компании

Латвийский поставщик газа: Развитие отрасли может обеспечить «Газпром»