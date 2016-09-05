Москва, 5 сентября, 2016, 16:17 — ИА Регнум. Ситуация с федерально-целевой программой идёт нормально, однако имеются и случаи недостаточно эффективного расходования средств. Об этом 5 сентября в ходе заседания правительства по исполнению федерального бюджета в первом полугодии 2016 года заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Неэффективный расход средств

«На реализацию 39 ФЦП в этом году было направлено более 1 триллиона рублей. В целом ситуация нормальная и по кассовому исполнению, и по привлечению внебюджетных источников, есть программы, которые идут очень неплохо, но есть и те, по которым средства расходуются недостаточно эффективно. Нужно ведомствам, которые отвечают за эти программы, ситуацию исправить и доложить предложения», — сказал Медведев.

По его словам, для исполнения адресной программы в 2016 году направляется 900 миллиардов рублей. На эти средства должно быть создано и модернизировано примерно 1750 объектов.