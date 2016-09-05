Вологда, 5 сентября, 2016, 16:10 — ИА Регнум. К 2018 году на Вологодчине будет серьезно увеличено производство упаковочной бумаги и картона. В 2017—2018 годах в регионе будет реализован крупнейший для целлюлозно-бумажной отрасли страны инвестиционный проект, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве. В общей сложности на строительство новой бумагоделательной машины будет потрачено 3,1 миллиарда рублей.

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«После строительства третьей машины на нашем предприятии, мы сможем выпускать на промышленной площадке до 300 тыс. тонн картона в год, тем самым став крупнейшим производителем тарного картона в России. Сейчас рынок растет примерно на 6% в год. Мы видим и в дальнейшем перспективы роста этого сегмента», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор холдинга Дмитрий Дулькин.

По словам губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, проект получит поддержку на региональном уровне. Так, строительство бумагоделательной машины № 3 должно получить статус приоритетного инвестиционного проекта и сможет рассчитывать льготы по налогу на имущество, налогу на транспорт и налог на прибыль. Кроме того, на заводе рассчитывают поучаствовать в программе субсидирования ставок по кредитам, взятым на модернизацию производственных мощностей.

На сегодняшний день картонно-бумажный комбинат в Сокольском районе Вологодчины выпускает порядка 100 тыс. тонн бумаги и картона в год. В этом году, по предварительным прогнозам, рост производства может составить 25%. А по результатам первого полугодия 6,9% российского макулатурного тарного картона производится именно в Соколе. После реализации инвестиционного проекта доля Вологодчины на рынке макулатурного тарного картона в России достигнет 13%, тем самым выведя регион в лидеры по производству упаковки в России.