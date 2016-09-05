Махачкала, 5 сентября, 2016, 15:58 — ИА Регнум. В Дагестане задержаны два высокопоставленных сотрудника МВД — заместитель начальника управления уголовного розыска МВД Дагестана Гимбат Лахиялов и начальник отдела угрозыска Хасавюрта Расул Садуев, сообщил ИА REGNUM 5 сентября источник в правоохранительных органах республики. По его данным, в служебных кабинетах задержанных проходят обыски.

Victor Арест

При этом источник не сообщил, в чем подозреваются задержанные. В пресс-службе МВД по республике Дагестан заявили, что на данный момент не обладают информацией о задержании сотрудников.

Задержаниями занимаются прикомандированные сотрудники ФСБ России, пишет «Черновик». В данный момент Лахиялов доставлен в здание УФСБ по Дагестану. По данным издания, интерес силовиков к Садуеву и Лахиялову может быть связан с уголовным делом в отношении бывшего начальника ОВД «Кизилюртовский» Асхабали Заирбекова и его подчиненных, суд над которыми в данный момент проходит в Ростове-на-Дону.

Напомним, пятеро сотрудников ОВД «Кизилюртовский» МВД по Дагестану подозреваются в создании преступной группировки, разбое, бандитизме и других преступлениях. Северо-Кавказский окружной военный суд назначил оглашение приговора на 13 сентября.