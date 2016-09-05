Радио REGNUM: первый выпуск за 5 сентября
Москва, 5 сентября, 2016, 15:58 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Итоги второго Восточного экономического форума;
- «Большая двадцатка»: Москва и Вашингтон не смогли договориться по Сирии, а Китай выступает против размещения американской ПРО в Южной Корее. Что еще произошло в рамках саммита в Ханчжоу?
- Владимир Путин назвал полным бредом предположение о нападении России на Прибалтику, а также прокомментировал президентские выборы 2018 года.