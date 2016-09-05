Москва, 5 сентября, 2016, 15:58 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
  • Итоги второго Восточного экономического форума;
  • «Большая двадцатка»: Москва и Вашингтон не смогли договориться по Сирии, а Китай выступает против размещения американской ПРО в Южной Корее. Что еще произошло в рамках саммита в Ханчжоу?
  • Владимир Путин назвал полным бредом предположение о нападении России на Прибалтику, а также прокомментировал президентские выборы 2018 года.

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