Москва, 5 сентября, 2016, 15:56 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ) призывает политических «кураторов» Киева, международные институты и правозащитные организации дать оценку поджогу здания телеканала «Интер» в центре украинской столицы. Об этом сообщается в понедельник, 5 сентября, на сайте внешнеполитического ведомства.

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«Призываем политических «кураторов» Киева и профильные международные институты и медийные правозащитные организации дать принципиальную юридическую и моральную оценку действиям экстремистов и потребовать покончить с целенаправленной политикой подавления в стране свободы слова», — говорится в сообщении.

В МИДе РФ отмечают, что недавние события на улице Щусева в Киеве являются «очередным подтверждением плачевной ситуации» с соблюдением прав человека на Украине.

«Ситуацию в этой сфере усугубляет еще и то, что властные структуры не просто попустительствуют местным националистическим и экстремистским организациям, — говорится в сообщении. — Некоторые высокопоставленные лица своими заявлениями откровенно подстрекают последних на противоправные действия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в здании телеканала «Интер» на улице Щусева в Киеве произошел 4 сентября 2016 г. По предварительным данным, в результате ЧП пострадали несколько человек. Причиной инцидента в здании стал поджог, который осуществили радикально настроенные активисты.

Начальник ГУ киевской Нацполиции Андрей Крищенко проинформировал, что сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать шестерых человек, которые подозреваются в поджоге здания.

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