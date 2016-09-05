Ханчжоу, Китай, 5 сентября, 2016, 15:55 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила журналистам по итогам саммита G20 в Китае, что большое влияние на установление режима перемирия в Алеппо (Сирия) имеет президент РФ Владимир Путин.

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По ее словам, после введения режима прекращения огня или временного режима прекращения огня можно будет доставить жителям Алеппо гуманитарную помощь. Меркель выразила уверенность, что Путин имеет «большое влияние» на то, дойдет ли дело до перемирия.

Также Меркель заявила о необходимости более продолжительного перемирия в Сирии, к которому могут привести переговоры России и США. «Над этим идет работа. Время не терпит», — пояснила глава ФРГ.