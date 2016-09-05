Севастополь, 5 сентября, 2016, 15:55 — ИА Регнум. Основными статьями расходования средств по системе гозакупок в рамках 44-ФЗ в Севастополе стали закупки лекарственных средств — 27,98% от общего объема. Об этом на аппаратном совещании 5 сентября заявила начальник управления государственного заказа Ирина Щукина, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«За период с 1 января до 31 августа больше всего закупались лекарственные средства — 27,9%, услуги здравоохранения — 11,9%, услуги с недвижимым имуществом — 9,3%, строительство и ремонт — 6,8%, медицинское оборудование — 4,9%», — сказала Щукина.

Экономия бюджетных средств составила 445,38 млн рублей или около 15,74% от начальной максимальной цены контракта (НКМЦ).

При этом отмечено, что уровень конкуренции по торгам в Севастополе — самый высокий в Российской Федерации. На каждый лот претендует 3,65 участника закупок.

«За 9 месяцев состоялось 2 218 торгов. Заключенных контрактов с единым поставщиком — на сумму 989 млн рублей», — добавила Щукина.