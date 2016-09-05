Владикавказ, 5 сентября, 2016, 15:45 — ИА Регнум. У предприятий и жителей РСО-Алания сложились большие долги перед торговыми предприятиями потребительской кооперации. Как сообщает 5 сентября корреспондент ИА REGNUM, только общеобразовательные учреждения республики задолжали за поставленные продукты более 15 млн рублей.

Dan Moyle Денег нет

Несмотря на задолженность и острую нехватку оборотных средств, торгово-закупочная база «Севоспотребсоюза» и в новом учебном году не откажется обслуживать школы. В числе должников районных потребительских обществ также жители сельских поселений с низкими доходами. Работники торговли понимают, что сельчане имеют низкие доходы и стараются с расчетом этого удовлетворять их запросы. Как было отмечено, при этом товары, как и прежде, отдаются в долг, под запись. Сложившаяся ситуация стала предметом обсуждения уполномоченных представителей потребительских обществ РСО-Алания.

Магазины подведомственные Моздокскому, Пригородному Алагирскому и Владикавказскому районным потребобществам, несмотря на жесткую конкуренцию со стороны частников, продолжают по более низким ценам обеспечивать население республики, в том числе и жителей, проживающих в горной местности, товарами первой необходимости.

По мнению председателя совета «Севоспотребсоюза» Эльбруса Огоева, овощи, фрукты, молоко, различные виды мяса должны поставляться в магазины и реализоваться с минимальной наценкой. Для этого необходимо активнее взаимодействовать с владельцами личных подворий, главами крестьянско-фермерских хозяйств и закупать производимую ими продукцию. Следует создавать и небольшие производства по переработке сельхозпродукции.

Напомним, что в 2015 году работники потребкооперации Осетии продали населению товаров народного потребления на 380 млн рублей. Было закуплено животноводческой и растениеводческой продукции на 254 млн рублей. На предприятиях произведено продуктов питания на 79 млн рублей.