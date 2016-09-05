Вашингтон, 5 сентября, 2016, 15:43 — ИА Регнум. Планеты, вращающиеся вокруг пульсаров, нейтронных звезд с магнитным полем, наклоненным к оси вращения, могут представлять собой гигантские алмазы. К такому выводу пришли американские специалисты по итогам компьютерного моделирования, соответствующая статья опубликована на сайте Колумбийского университета.

NASA Пульсарная планета PSR 1257+12 в представлении художника

Ранее ученые не могли объяснить процесс возникновения планет у нейтронных звезд, ведь такая звезда возникает в результате мощного взрыва, называемого сверхновой, который должен уничтожить или отбросить за пределы звездной системы все космические тела.

Как выяснилось, планеты появляются в том случае, если в паре с нейтронной звездой вращается белый карлик — звезда, похожая на Солнце, находящаяся на заключительной стадии своей эволюции. Со временем силы гравитации пульсара могут разорвать белый карлик на части, а уже из его остатков образуются планеты, в составе которых преобладает углерод и кислород.

Из-за огромного давления внешних слоев внутри планеты углерод преобразуется в алмаз. Жизнь на такой планете, как отмечают ученые, невозможна из-за чрезвычайно высокого уровня радиации.