Москва, 5 сентября, 2016, 15:40 — ИА Регнум. Россия из-за запрета на импорт сельскохозяйственной продукции из стран ЕС и падения курса рубля переживает аграрный бум: впервые страна заработала на экспорте продукции сельского хозяйства больше, чем на экспорте оружия, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Евгений Лансере. Заморская торговля. Панно для столовой дома Рославлевых в имении Усть-Крестище. 1917

По мнению автора статьи Бенджамина Биддера, Москва реализует свою мечту: чтобы конфронтация с Западом сделала Россию сильнее, чем прежде. С 2014 года доля сельского хозяйства России в экономике страны в целом выросла, а в 2015 году доход от экспорта сельхозпродуктов превысил доход от продажи оружия.

Помимо политики импортозамещения, принятой из-за санкций, на российский рынок оказал положительное влияние слабый рубль: значительное обесценивание национальной валюты сделало российские товары более конкурентоспособными на мировом рынке.

Издание напоминает, что у российских производителей практически не осталось конкурентов на внутреннем рынке: количество импортных сыров за минувший год сократилось с 48% до 23%, свинины — с 18% до 9%.