Красногорск, 5 сентября, 2016, 16:20 — ИА Регнум. Чуть более миллиона россияин посетили Подмосковье летом 2016 года. По мнению зампреда Мособлдумы Игоря Чистюхина, такая цифра, несмотря на проводимую в области политику в сфере укрепления внутреннего туризма, все еще недостаточна для региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Для семимиллионного Подмосковья это, конечно, достаточно мало туристов. В Крыму, где проживает чуть более двух миллионов местных жителей, на 1 августа было почти 6 миллионов туристов. У нас моря нет, но есть вот такое соотношение. Вместе с тем несколько лет была поставлена задача развивать внутренний въездной туризм и число туристов, которые посещают Подмосковье, из года в год увеличивается. Это положительная тенденция. Потенциал Московской области не использован в полном объеме», — отметил Чистюхин.

Парламентарий также пояснил, что область готова предложить туристам событийный отдых с посещением исторических и культурных достопримечательностей.

Напомним, как сообщает РИАМО со ссылкой на заместителя руководителя Федерального агентства по туризму Алексей Конюшкова, порядка 1,2 миллиона россиян посетили Московскую область за минувшее лето.

«На текущую дату, и я говорю о летних месяцах, Краснодарский край посетили 8,9 миллиона туристов, Крым — около 3,1 миллиона туристов. Москву — 4,4 миллиона, Подмосковье — 1,2 миллиона, Алтайский край — более 1 миллиона», — заявил Конюшков.