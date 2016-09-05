Челябинск, 5 сентября, 2016, 15:36 — ИА Регнум. Поправки в региональное законодательство, предусматривающие упрощение процедуры предоставления налоговых преференций, готовятся в Челябинской области. Об этом на заседании совета по улучшению инвестиционного климата сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Поправки будут внесены в два областных закона: «О снижении ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков» и «О налоге на имущество организаций». Цель — привлечь потенциальных инвесторов в регион.

«Мы проанализировали пакет льгот, которые предоставляются инвесторам на региональном уровне, и в итоге выяснилось, что крайне редко предприниматели ими пользуются. На мой взгляд, одна причина очевидна. Инвесторы крайне осторожны, у них нет «аппетита» к рискам. Мы должны избавиться от сложности применения налоговых льгот и перестать отпугивать потенциальных налоговых резидентов», — заявил губернатор.

Инициативы предусматривают понижение ставки налога на прибыль для инвесторов до 13,5%, а ставки налога на имущество — до 0%.

Пользоваться льготами будут организации, вложившие 50 и более миллионов рублей в реализацию региональных инвестиционных проектов, а также инвестировавшие в модернизацию производства не менее восьми миллионов рублей.

Льготы также сохранятся для организаций-резидентов территорий опережающего развития и индустриальных (промышленных) парков. Кроме того, к льготным категориям налогоплательщиков будут отнесены организации, заключившие специальные инвестиционные контракты или соглашения о государственно-частном партнерстве.

По мнению руководства региона, проведение каких-либо конкурсных отборов проектов необходимо исключить, а вместо этого предложить предпринимателям напрямую обращаться за льготами в Федеральную налоговую службу.

В ходе заседания было представлено три проекта, претендующих на получение земельных участков в аренду без проведения торгов. Такая преференция установлена областным законом «О земельных отношениях». Так, в Копейске ООО «Логоцентр» планирует построить распределительный центр класса, А по заказу федеральной торговой сети. В Усть-Катаве агрокомплекс «Чурилово» разрабатывает проект по выращиванию овощей и зеленых культур закрытого грунта. ЗАО «Управление проектами» представил проект по строительству полигона и мусоросортировочного комплекса на территории Магнитогорска, а также мусороперезагрузочных станций в Верхнеуральском, Кизильском и Агаповском районах.

Отметим, власти города Челябинска также нацелены на привлечение инвесторов. Так, 26 августа Комитет по бюджету и налогам Челябинской гордумы решил освободить индустриальный парк «Станкомаш» от уплаты земельного налогом сроком на три года.

Напомним, на территории индустриального парка «Станкомаш», расположенного на промышленной площадке в черте города, развернуто производство компании, выпускающей продукцию для нефтегазового сектора экономики России. Также, на производстве завода «Станкомаш», начат выпуск по гособоронзаказу комплектующих к системам залпового огня «Смерчь» и «Буратино».