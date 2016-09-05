Калуга, 5 сентября, 2016, 15:32 — ИА Регнум.



Андрей Рябушкин. Зимнее утро. 1903

Непростая ситуация по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к предстоящему отопительному сезону сложилась в военных городках Калужской области. Об этом сегодня, 5 сентября? рассказал на рабочем заседании регионального правительства заместитель министра строительства и ЖКХ области Руслан Маилов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам чиновника, «наиболее тяжелая ситуация в вопросах подготовки к зиме сложилась военных городках «поселок Сосновый» города Калуги и «поселок Митяево» Боровского района, которые к работе в предстоящий период не готовы. Необходимо срочное проведение аварийных работ на котельной, замена аварийных участков тепловых сетей. Под угрозой оказалась организация зимой теплоснабжения жилых домов, объектов воинских частей, военной прокуратуры и суда».

По информации глав администраций Боровского и Жуковского районов, бывшие военные городки Минобороны Серпухов-15 и Наро-Фоминск-11, расположенные на териториях их районов, будут готовы к зиме уже к 15 сентября. Однако, эти военные городки, как и остальные, расположенные в регионе «Паспорта готовности» к отопительному сезону пока не получат.

На совещании также шел разговор об общей задолженности калужских потребителей перед ресурсоснабжающими организациями, которая в настоящее время составляет более 4 млрд рублей, из них 3 млрд рублей просрочены свыше 30 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, в расположенных на территориях Жуковского и Боровского районов Калужской области военных городках сложилось плачевное положение дел: одно из предприятий банкротится, а второе имеет крупные долги за электричество, кроме того, по данным городской управы Калуги, в областном центре проблемы также создает военное ведомство — бывшее РЭУ «Южный», разбираться с которым предстоит военной прокуратуре.

Действительно, большинство жилых домов и объектов инфраструктуры военных городков Калужской области требуют срочного ремонта. Так, очистные сооружения городка Наро-Фоминск-11 не работают и реконструкции не подлежат. В городке Серпухов-15 более половины жилых домов старше 40 лет и нуждаются в капитальном ремонте. В течение нескольких лет средства на эти цели не поступали. Представитель министерства обороны России заявила, что федеральным бюджетом выделение средств на проведение такого ремонта не предусмотрено. Таким образом, это забота ляжет дополнительной нагрузкой на калужскую областную казну.

Кстати, в России около 7,5 тыс. военных городков, часть из них были переданы с баланса военных частей на баланс населенных пунктов и регионов.

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