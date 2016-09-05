Ярославль, 5 сентября, 2016, 15:27 — ИА Регнум. Самым состоятельным из всех кандидатов в депутаты Госдумы, баллотирующихся в Ярославской области, оказался выдвинутый партией «Родина» Андрей Воробьев с доходом в 77 миллионов рублей. Его конкурент Антон Артемьев от «Партии Роста» не задекларировал никаких доходов. О доходах и имуществе кандидатов по одномандатным округам корреспонденту ИА REGNUM рассказали в Избирательной комиссии Ярославской области.

Как следует из сведений о доходах, поданных кандидатами в Ярославский областной избирком, наиболее состоятельными (или самыми честными?) по итогам 2015 года являются Андрей Воробьев, Роман Фомичев и Анатолий Грешневиков.

Андрей Воробьев задекларировал доход в 77 млн рублей, два земельных участка, две сравнительно небольших квартиры и дачу площадью более 4 тыс кв.м. Также за ним числится перечень недвижимого имущества из 29 пунктов, доли в 8 коммерческих организациях. Из транспорта у Андрея Воробьева в собственности находится автомобиль «HUMMER H1», катер, два прицепа.

Кандидат от «Зеленых» Роман Фомичев показал более 14 миллионов дохода и 15 долей в коммерческих компаниях. Ни жилья, ни транспорта у Романа Фомичева нет. Кстати, его коллега по партии, баллотирующийся по соседнему, 195 округу, Константин Курченков, напротив, задекларировал доход в 360 тыс рублей, которые ему удалось заработать в Госдуме, также на банковских счетах у него числится чуть больше 23 тысяч рублей. При этом Курченков владеет 11 земельными участками площадью от 1,5 тыс. кв.м. до 5 153 679 кв.м., тремя жилыми домами, двумя квартирами, недвижимостью в Москве и Московской области, акциями и долями в четырех фирмах. Из транспортных средств у Константина Курченкова имеется только мотоцикл «Минск».

Анатолий Грешневиков отчитался о более чем 5 миллионах дохода — это зарплата депутата Госдумы и проценты от вкладов, при этом 7 млн рублей лежит на его банковских счетах. Лидер ярославских «эсеров» владеет двумя автомобилями — Chevrolet Niva и Nissan X-Trail, земельным участком в 1697 кв.м. и домом в Ярославской области.

Чуть больше 2 млн рублей задекларировал единоросс Александр Грибов. Ни жилья, ни автомобилей, ни земельных участков, ни иных материальных благ за ним официально не числится, кроме 411 тысяч рублей в банках.

У лидера Ярославского отделения КПРФ Александра Воробьева доход в 1,8 млн рублей, квартира, машина FIAT Albea, на банковских счетах лежит 76 тыс. рублей.

Также вполне обычно выглядят сведения о доходах и имуществе «яблочника» Бориса Логинова, родинца Владимира Денисова, эсера Сергея Балабаева, кандидата ЛДПР Андрея Потапова, представителя «Гражданской платформы» Ярослава Юдина. Их доходы колеблются от 1,2 до 1,5 млн рублей. Как правило, у всех есть квартиры или дома, машины, почти все являются землевладельцами.

Ниже миллиона дохода показал Сергей Агафонов из «Коммунистов России» — также, впрочем, не привлекающий внимания в плане зажиточности. У него 880 тыс. рублей, небольшая квартира в Москве и автомобиль «Mitsubihi Outlander». 420 тыс рублей — у его однопартийца Станислава Смирнова, а также земельный участок в 6 соток, три квартиры, дача, автомобиль, акции и доля в компании «Русьхлеб».

Его соперник — выдвиженец КПРФ Михаил Парамонов — показал доход в 281,6 тыс. рублей, причем на банковских счетах у него — полмиллиона рублей. В собственности у него земельный участок в 500 кв.м., гараж и легковой автомобиль «УАЗ». Также Парамонов владеет долей в НПО «Сатурн».

Иван Синицын, выдвинувшийся на выборы от партии «Патриоты России», заработал лишь 192 тыс. рублей. При этом у него имеется участок в 3 га, две квартиры, автомобиль, пять наименований недвижимого имущества. Синицын также является владельцем коммерческой организации ООО «Нова».

В числе «бессребренников» — его соратник по партии Алексей Повасин и член ЛДПР Илья Чихалов. Первый задекларировал 155,4 тыс рублей дохода, являясь при этом владельцем земельного участка в 900 кв.м., трех квартир, легковой машины, грузовика и грейдера. Кроме того, Повасин значится владельцем двух фирм — ООО «Интерстройдор» и ООО «ИДС».

У Ильи Чихалова все гораздо скромнее: 122,3 тысячи рублей дохода, небольшая квартира и автомобиль Toyota Camry 2014 года выпуска.

Председатель Ярославского регионального отделения партии «Яблоко» Владимир Зубков, несмотря на активную адвокатскую деятельность, показал 90 тыс. рублей дохода. На девяти счетах в различных банках у него лежит чуть больше 4,6 тыс. рублей. Из имущества у Зубкова две квартиры, из активов — две юридические фирмы.

Кандидат от «Партии Роста» Антон Артемьев, несмотря на имеющееся рабочее место, дохода не задекларировал. На банковских счетах у него 37,5 тыс. рублей. Он является владельцем квартиры в Республике Марий-Эл и автомобиля Toyota Land Cruiser 120.