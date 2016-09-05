Тольятти, Самарская область, 5 сентября, 2016, 15:27 — ИА Регнум. Чиновница Автозаводского района Тольятти Татьяна Ягудина была уличена в распространении агитационных материалов за кандидата в депутаты в Госдуму от «Единой России» Владимира Бокка — советника вице-президента ОАО «АвтоВАЗ». На нее составлен протокол об административном правонарушении, а затем последовало постановление мирового судьи судебного участка № 91 в Тольятти, согласно которому Ягудина признана виновной в административном правонарушении и должна будет оплатить наложенный судом штраф. Об этом сообщает самарский облизбирком, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, 5 августа 2016 года на «горячую линию» Самарского облизбиркома поступило обращение от зарегистрированного кандидата в депутаты Самарской губернской думы шестого созыва от КПРФ Павла Туркова, который указал, что в одном из кабинетов администрации Автозаводского района Тольятти им обнаружен агитационный печатный материал кандидата в депутаты Госдумы Владимира Бокка. Бокк является советником вице-президента службы вице-президента по персоналу и социальной политике ОАО «АвтоВАЗ».

По мнению заявителя, указанный материал раздавали и хранили в администрации Автозаводского района, что прямо противоречит статье 48 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», которая запрещает проводить предвыборную агитацию, выпускать и распространять агитационные материалы органам местного самоуправления, а также муниципальным служащим с использованием преимуществ служебного положения.

Председатель облизбиркома Вадим Михеев направил официальные документы в полицию и прокуратуру, где эта информация была подтверждена. Следует отметить, что в судебном заседании Татьяна Ягудина свою вину признала и раскаялась в содеянном, отмечают в ведомстве.

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В этой связи стоит отметить, что в аналитическом докладе АПЭК (июль 2016 года) указано: «Кандидат от КПРФ Леонид Калашников, начинавший свою трудовую деятельность на ВАЗе, — явный претендент на победу в Тольяттинском одномандатном избирательном округе №159 (Самарская область). Основной соперник Калашникова — депутат гордумы Тольятти, советник вице-президента «АвтоВАЗа» Владимир Бокк («Единая Россия»), обладает гораздо меньшим уровнем известности и опытом. Традиционно уровень протестных настроений в Тольятти выше, чем в других округах Самарской области, что в данном случае только играет на руку коммунистам. Осложняет ситуацию для удачного выступления «Единой России» в округе ухудшение социально-экономической ситуации в регионе, в том числе, связанное с массовыми увольнениями работников «АвтоВАЗа» и смежных с ним предприятий».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава ЦИК Элла Панфилова назвала Самарскую область в числе проблемных регионов с сильным административным ресурсом. Руководство Самарского облизбиркома в лице Вадима Михеева вняло её претензиям. Изучив постановление ЦИК по поводу нарушений избирательных прав граждан Мособлизбиркомом и сопоставив их с ситуацией в Самарском регионе, ведомство Михеева «выявило ряд тенденций, «которые могут отрицательно отразиться на легитимности результатов выборов и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Самарской области, создав предпосылки для применения «административного ресурса».

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В Самарском регионе на выборах в Госдуму-2016 по пяти одномандатным избирательным округам баллотируются 62 кандидата, из них 9 самовыдвиженцев. В регионе число граждан, внесенных в списки избирателей, составляет 2 млн 448 тыс. 298 человек. В Самарском одномандатном округе № 158 зарегистрировано 12 кандидатов (число избирателей 485 тыс. 639), в Тольяттинском №159 — 10 кандидатов (513 тыс. 744 избирателей), в Красноглинском №160 — 13 кандидатов (475 тыс. 623), в Жигулевском №161 — 12 кандидатов (462 тыс. 181), в Промышленном № 162 — 15 кандидатов (511 тыс. 111).

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