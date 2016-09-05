Всеволожск, Ленинградская область, 5 сентября, 2016, 15:36 — ИА Регнум. Запуск российско-японского производства карт памяти microSD и нескольких моделей USB-накопителей объёмом от 8 до 64 Гбайт под брендом Sony произойдет во Всеволожском районе Ленинградской области в среду, 7 сентября. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщила ИА REGNUM пресс-служба областного правительства.

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Ранее СМИ распространили информацию о том, что это производство будет запущено корпорацией Sony на партнерском предприятии в Санкт-Петербурге. При этом названия партнера и ожидаемые объемы производства не назывались.

«Партнерами по реализации инновационного производства выступили японский концерн Sony и российская компания SuperWave», — говорится в сообщении пресс-службы Ленобласти. Производственные мощности размещены в поселке Красная Заря.

Как и ожидалось, карты памяти и USB-накопители, произведенные в Ленобласти, будут поставляться покупателям не только России, но и стран ЕАЭС — Белоруссии, Армении и Казахстана.

Оборудование, которое будет использоваться для производства карт и накопителей, не имеет аналогов в РФ.

Основной профиль петербургской компании SuperWave — поставки компьютерного, печатного и телекоммуникационного оборудования, памяти и аксессуаров таких производителей, как Xerox, Panasonic, Tatung, Sony, Transcend, Kingston, A-Data, Emtec, Apacer, Lexar, Leef, Gear4, Scullcandy.

Производственное подразделение SuperWave специализируется на локализации, проектном производстве и брендировании товаров IT-отрасли в России с использованием профессионального оборудования. В поселке Красная Заря Всеволожского района расположен производственно-складской терминал компании.

Как отмечало ранее издание «Коммерсант», в Sony пояснили, что локализация производства в России нужна для усиления поддержки местных партнеров и для того, чтобы сделать производство «более гибким с точки зрения контроля объемов и логистики».