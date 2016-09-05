Черкесск, 5 сентября, 2016, 15:21 — ИА Регнум. Партия «Родина» отозвала своего кандидата в Карачаево-Черкесии на выборы в Госдуму РФ. Рассмотрев обращение бюро президиума политсовета партии об отзыве уже зарегистрированного кандидата Азрета Караева, республиканский избирком удовлетворил просьбу. Об этом ИА REGNUM 5 сентября сообщили в пресс-службе избирательной комиссии.

Депутат — слуга народа!

Ранее, с таким же обращением об отзыве кандидата обратился в избирком Карачаево-Черкесии комитет партии «Гражданская Платформа». По просьбе общественного объединения была аннулирована регистрация Казима Хубиева.

Таким образом, число участников предвыборной гонки по Карачаево-Черкесскому одномандатному избирательному округу №16 уменьшилось до восьми. Напомним, борьбу за депутатские мандаты продолжат Ахмед Абазов — «Яблоко», Валерий Аюбов — «Справедливая Россия», Расул Боташев — «Единая Россия», Кемал Бытдаев — КПРФ, Мурадин Джантемиров — «Зеленые», Алим Касаев — ЛДПР, Олег Коджаков — «Патриоты России», Эдуард Маршанкулов — «Коммунисты России» и Инна Нашева — «Партия Роста».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее из предвыборной гонки выбыл самовыдвиженец Алий Тоторкулов, которому избирком отказал в регистрации в кандидаты в депутаты Госдумы. Верховный суд установил, что претендент в кандидаты скрыл факт судимости.