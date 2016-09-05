Манила, 5 сентября, 2016, 15:16 — ИА Регнум. Власти Филиппин зарегистрировали первый случай заражения вирусом Зика в 2016 году, сообщает 5 сентября Reuters.

doctor.kz Вирус Зика

Вирус был диагностирован у 45-летней жительницы города Илоило, расположенного в центральной части Филиппин, заявил Эрик Тайаг, пресс-секретарь министерства здравоохранения. Власти Филиппин считают, что заражение произошло на местном уровне, т.к. женщина не покидала пределов страны в течение последних двух недель.

Филиппины сообщили о первом случае Зика в 2012 году. Вирус диагностировали у мальчика-подростка на острове Себу в центральной части Филиппин.