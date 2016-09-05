Липецк, 5 сентября, 2016, 15:15 — ИА Регнум. В Липецке 3 и 4 сентября два малолетних ребенка выпали из окон многоэтажных домов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области, ребенок 2015 года рождения, выпавший из окна квартиры на шестом этаже, от полученных травм скончался.

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Трагедия произошла 3 сентября на улице 50 Лет НЛМК. На следующий день, 4 сентября, на улице Теперика из окна второго этажа выпала девочка 2013 года рождения. Несмотря на полученные травмы, ребенок выжил.

По данным следователей, в обоих случаях родители оставляли детей без присмотра в комнате с открытым окном.

В региональном СК РФ выразили озабоченность тем, что случаи гибели и травмирования детей в результате падения из окон участились. Следователи просят не оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами, продумать расстановку мебели так, чтобы ребенок не смог взобраться на подоконник или край незастекленного балкона, а также позаботиться о специальных фиксаторах, которые не дадут ребенку открыть окно.

По данным МВД, всего с начала 2016 года в Липецке из окон выпали восемь детей, погиб один ребенок.