Великий Новгород, 5 сентября, 2016, 15:10 — ИА Регнум. В Новгородской области завершился осенний этап Вахты Памяти 2016 года. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель поисковой экспедиции «Долина» памяти Н.И. Орлова Игорь Свинцов, поисковые работы проводились с 14 по 28 августа в районах боевых действий Волховского и Северо-Западного фронтов.

Александр Дейнека. Солдат в плащ-палатке (фрагмент). 1942

Поисковики обнаружили останки 404 погибших советских солдат и офицеров, нашли 14 личных медальонов погибших. «Четыре их них уже удалось прочитать, часть сохранившихся вкладышей находится на экспертизе», — пояснил Свинцов.

По документам центрального архива Министерства обороны РФ идентифицированы останки 157 бойцов РККА при эксгумации санитарного захоронения 63-го Отдельного медико-санитарного батальона 53-й Гвардейской стрелковой дивизии (ранее — 130-я стрелковая, 3-я Московская стрелковая коммунистическая дивизия).

Это захоронение было обнаружено в 2 км юго-восточнее урочища Горки Старорусского района. Поисковики отрядов «Сокол» и «Скиф» из нескольких ям эксгумировали 157 умерших от ран бойцов. «Судя по остаткам погон, все рядового состава», — сообщил командир поискового отряда «Сокол» Игорь Кун. Основная часть санитарного захоронения относится к периоду марта 1943 года, часть солдат была захоронена в апреле-мае 1943 года.

Напомним, что в ходе осеннего этапа Вахты Памяти-2016 поисковые работы проводились на территории 10 районов Новгородской области. В них приняли участие почти 700 поисковиков в составе 47 отрядов из разных регионов России.