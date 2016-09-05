Рим, 5 сентября, 2016, 15:09 — ИА Регнум.



Александр Дейнека. Постановили единогласно. 1925

Итальянское информагентство askanews опубликовало новость о предстоящих выборах в Государственную думу России. «Через пару недель Россия пойдет голосовать, 18 сентября пройдут выборы в государственную Думу. Но граждане все еще дремлют перед предстоящими выборами», — пишет агентство, ссылаясь на данные опроса Левада-центра. Опрос проводился с 26 по 29 августа, участвовали 1600 человек в возрасте старше 18 лет в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Согласно опросу, только 48% россиян намерены идти на выборы, а по сообщениям «независимых социологов» не собирается голосовать 28% респондентов, еще 20% не определились. Агентство пишет, что вместо «сомневающихся граждан России» точно проголосует гражданин России французского происхождения актер Жерар Депардье, который после получения российского гражданства в настоящее время имеет прописку в столице Мордовии Саранске.

«Нет сомнений, что супер фаворит предстоящих выборов — партия правительства «Единая Россия», затем следуют коммунисты КПРФ, либералы Жириновского от ЛДПР и «Справедливая Россия». В тексте новости подчеркивается, что поддержка партии «Единая Россия» со стороны населения уменьшилась с 39% до 31%, в то время как популярность президента России Владимира Путина остается неизменной. И это, конечно, повлияет на результаты выборов, — сообщает Askanews, поскольку президента России не только используют как лидера и мудрого руководителя в предвыборной стратегии «Единой России». Лидера Кремля умножили на 12 и все его речи разобрали на цитаты, — сообщается в статье. Правящая партия в предвыборной гонке цепляется за Путина и его мега популярность (82%). В Москве, например, «Единая Россия» использовала имя лидера Кремля в телефонной кампании среди жителей столицы, объявив по телефону, что «президент нуждается в поддержке».

Даже если среди населения России есть много недовольств после двухлетнего экономического кризиса, — сообщает askanews, — партия президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева все-равно получит большинство голосов.