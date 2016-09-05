Орск, Оренбургская область, 5 сентября, 2016, 15:09 — ИА Регнум. На территории Оренбургской области на МАПП «Орск» выявлен грузовик с прицепом, в котором, согласно предъявленным товаросопроводительным документам, из Казахстана в адрес латвийской фирмы направлялось 18,2 тонны свежей дыни. Однако фактически в автоприцепе перевозилось 1164 коробки со свежеморожеными хребтами атлантического лосося общей массой 17,5 тонн. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 5 сентября в Оренбургской таможне.

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Стоит отметить, выявленный контрабандный товар (хребты лосося атлантического свежемороженые) отнесен к стратегически важным ресурсам.

По заключению специалиста, общая рыночная стоимость выявленной партии рыбы составляет более 2 миллионов рублей.

«Оренбургской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда», по факту перемещения через Государственную границу Российской Федерации из Казахстана стратегически важных ресурсов в крупном размере с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товаре, ведутся неотложные следственные действия», — сообщила главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Оренбургской таможни Ирина Старостина.

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Добавим, что это не единичный случай, когда через оренбургский участок госграницы пытаются провести товар, отличающийся от указанного в сопроводительных документах. Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом 2016 года на МАПП «Маштаково» был задержан грузовик с крупной партией табака. Под видом изюма товар перевозился из Казахстана в Москву.