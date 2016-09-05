Москва, 5 сентября, 2016, 15:01 — ИА Регнум. Началась работа над картиной «Легенда о побеге», посвященной восстанию в концлагере Собибор, действовавшем в Польше во время Второй мировой войны. Роль главного героя, советского офицера Александра Печерского, исполнит Константин Хабенский, передает 5 сентября «Радио Культура».

Цитата из к/ф «Ирония судьбы. Продолжение». реж Тимур Бекмамбетов. 2007. Россия Константин Хабенский

В съемках примет участие Кристофер Ламберт — американский и французский актер, известный по фильмам «Горец», «Смертельная битва», «Крутые стволы». Автором проекта выступил министр культуры России Владимир Мединский, сценарий к фильму написал Александр Адабашьян. Выход фильма намечен на весну 2017 года.

Лагерь смерти Собибор действовал с 15 мая 1942 года по 15 октября 1943 года. 14 октября 1943 года здесь произошло единственное успешное крупное восстание заключенных.