Рим, 5 сентября, 2016, 14:53 — ИА Регнум. ВМС Италии заявили 5 сентября, что ими были обнаружены шесть тел мигрантов в ходе операции по спасению более 500 нелегалов, сообщает Figaro.

Freedom House Мигранты

«Патрульные корабли «Орион» и «Борсини» спасли около 500 человек в ходе шести спасительных операций», — отметили в командовании ВМС Италии, в котором добавили, что целью одной из операций было спасение людей с надувной надувной лодки, которая оказалась в сложных погодных условиях.

«На данный момент было обнаружено шесть тел погибших. Операции по спасению и поиску выживших продолжаются», — также указывается в заявлении ВМС Италии.

Италия в августе 2016 года пережила пик потока мигрантов. По данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в Италию с начала 2016 года прибыло 117 590 мигрантов.