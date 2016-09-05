Ярославль, 5 сентября, 2016, 14:52 — ИА Регнум. 5 сентября в Ярославле состоится благотворительный аукцион, средства от которого пойдут в помощь градозащитнице Светлане Колесниковой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила ее коллега Ольга Мазанова. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 апреля у Светланы Колесниковой сгорел дом. Женщина была в числе активистов, защищавших парк от застройки, рядом с парком она и проживала. Сама женщина и ее коллеги по борьбе за сохранение памятника истории, культуры и природы предположили, что причиной возгорания мог быть поджог.

фото Ольги Мазановой

Созданный в 18 веке Петропавловский парк — излюбленное место творчества ярославских художников. Чтобы помочь защитнице парка, несколько художников вышли на пленэр. Созданные в его ходе работы и будут выставлены на продажу.

«Будут представлены к продаже работы ярославских художников Казакова Юрия, Варначева Евгения, Зарослова Вячеслава, Арсюты Светланы, Антоновой Инны, а также художников-любителей, написанные на однодневном пленэре, проведённом на территории Петропавловского парка в защиту застройки этого интереснейшего уголка нашего города», — рассказала ИА REGNUM Ольга Мазанова.

Организатором мероприятия стал Ярославский пленэрный центр. Аукцион приурочен к международному дню благотворительности и пройдет в здании Ярославского пленэрного центра по адресу ул. Трефолева, 20 д в 18.00.