Владимир, 5 сентября, 2016, 14:51 — ИА Регнум. Кандидат от партии «Гражданская платформа» Сергей Казаков подал заявление в избирательную комиссию Владимирской области с требованием снять с выборов кандидата от партии «Единая Россия» Игоря Игошина.

corinaselberg Браслеты

Оппозиционер считает, что его противник нарушил избирательное законодательство, подарив ученикам двух школ в Гусь-Хрустальном светоотражающие браслеты, на которых, в том числе, были написаны и имя и фамилия кандидата. В тексте жалобы говорится о том, что своими действиями Игорь Игошин привлек к агитации несовершеннолетних.

«Привлечение детей к агитации в данном случае заключается в том, что дети используются как посредники-агитаторы между кандидатом и взрослыми, потенциальными избирателями. Дети придут домой с браслетами, и будут рассказывать родителям, бабушкам, дедушкам, старшим братьям и сестрам, соседям и просто взрослым знакомым-избирателям, какой хороший дядя Игорь Игошин, он заботится о нашей безопасности, подарил нам светоотражающие браслеты», — цитирует текст жалобы «Зебра ТВ».

При этом избирком принял жалобы. Решение по ней будет вынесено не позднее 12 сентября.

ИА REGNUM напоминает, что ученики двух школ в Гусь-Хрустальном получили в качестве подарка на 1 сентября светоотражающие браслеты от кандидата в депутаты Госдумы от «Единой России» Игоря Игошина. На браслетах крупными буквами написано «Мы одна команда» и «Будь лидером», после каждой надписи значится «Игорь Игошин». Кроме того, на линейке в одной из школ директор несколько раз навязчиво напоминала, что браслеты — подарок именно Игоря Игошина.

Выборы в Госдуму РФ пройдут 18 сентября. Во Владимирской области зарегистрированы 19 кандидатов-одномандатников. Все они — представители различных партий.