Москва, 5 сентября, 2016, 14:50 — ИА Регнум. Официальная Москва встревожена известием о нападении на здание украинского телеканала «Интер» в Киеве и его поджоге. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИДа РФ от 5 сентября.

Jeff Turner Поджог

«С возмущением и глубокой тревогой восприняли известие об очередном факте грубого нарушения принципа свободы выражения мнения и безопасности СМИ и журналистов на Украине — поджоге в здании телеканала «Интер» в Киеве и происходящих вокруг него акциях, в результате которых, к сожалению, есть пострадавшие. Налицо очередное подтверждение плачевной ситуации с соблюдением прав человека в этой стране, наглядная демонстрация искусственно созданной атмосферы ненависти и страха, болезненного восприятия любых альтернативных точек зрения. Такова истинная цена провозглашаемой Киевом приверженности европейским стандартам и соответствующим международным обязательствам Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуацию в упомянутой сфере усугубляет еще и то, что «властные структуры не просто попустительствуют местным националистическим и экстремистским организациям. Некоторые высокопоставленные лица своими заявлениями откровенно подстрекают последних на противоправные действия».

Министерство вновь призвало политических «кураторов» Киева, профильные международные институты и медийные правозащитные организации «дать принципиальную юридическую и моральную оценку действиям экстремистов и потребовать покончить с целенаправленной политикой подавления в стране свободы слова».

Напомним, ранее митинг у здания телеканала «Интер», в котором участвовали представители праворадикальных организаций, закончился поджогом помещения. Участники акции обвиняют телеканал в симпатиях к сепаратизму и России. Задержанные у здания подозреваемые впоследствии были отпущены правоохранительными органами.