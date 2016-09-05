Тель-Авив, Израиль, 5 сентября, 2016, 14:50 — ИА Регнум. По крайней мере, 2 человека погибли и еще несколько находятся под обломками, в результате обрушения подземного гаража строящегося здания в Тель-Авиве, сообщает 5 сентября Reuters.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тель-Авив

Около 20 человек ранены. Один из пострадавших получил тяжелую черепно-мозговую травму. По мнению экстренных служб, под обломками могут находиться четыре человека. Причины обрушения пока не установлены.

Инцидент произошел на строительной площадке в Рамат-ха-Хаяль, коммерческом районе на севере Тель-Авива. В этом районе находятся рестораны и больницы, а также многие высокотехнологичные компании.