Рим, 5 сентября, 2016, 14:46 — ИА Регнум.



Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

Для 80% итальянцев правительство Маттео Ренци должно бы игнорировать европейские правила и профинансировать реконструкцию районов, пострадавших от землетрясения без ограничений, которые предусматривает бюджет. Таков результат опроса, проведенного сайтом Scenari Politici для издания Huffington Post. Опрос также показывает, что 27% итальянцев доверяют Раффаэле Кантоне, президенту комитета по борьбе с коррупцией Anac, который расследует причины, по которым дома в разрушенных городах не были построены в соответствии с антисейсмическими нормами; а также назначенному комиссару по реконструкции Васко Эррани.

Такой же процент доверия получил архитектор Ренцо Пьяно, которому итальянцы доверили бы ключевую роль в проведении операций по ликвидации последствий землетрясения. Только 3 из 100 итальянцев, однако, доверили бы такие операции премьер-министру Ренци, а 14,4% надеются, что все политические силы найдут консенсус, чтобы работать вместе над вопросом восстановления разрушенных городов. Три четверти респондентов настроены пессимистично по поводу способности правительства соблюсти обещанные сроки доставки новых деревянных домиков, по заявлению комитета гражданской обороны дома должны быть построены в течении 7 месяцев. Только один итальянец из пяти настроен оптимистично и выразил доверие правительству.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, разрушительное землетрясения произошло в центральных областях Италии в ночь на 24 августа. Погибло почти триста человек. Прокуратура Италии расследует причины обрушения большинства зданий. Основная версия — подделка тендеров на строительство и использование некачественных строительных материалов.