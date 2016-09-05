Донецк, 5 сентября, 2016, 14:44 — ИА Регнум. На Украине в случае очередного госпереворота к власти могут прийти радикальные националисты или «партии войны». Об этом 5 сентября в комментарии ДАН заявил полномочный представитель ДНР в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, глава Народного совета ДНР Денис Пушилин, передает ИА REGNUM.

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«Нынешняя украинская власть недоговороспособна, но если рассматривать альтернативу власти, которая сейчас существует, может быть и гораздо хуже. Потому что мы знаем радикальные настроения у отдельных групп, у «партий войны» как таковых», — сказал Пушилин.

При этом он допускает на Украине организацию нескольких госпереворотов. «Возможно, будет несколько смен власти, и тогда получится какой-то конструктивный диалог. Не исключено, что Украина из-за внутренних распрей распадется до этой возможности вести конструктивные переговоры, и тогда, возможно, придется действовать уже какими-то другими способами», — прогнозирует Пушилин.

Он также отметил, что работа украинской стороны в Минске стала единственным разочарованием за годы переговорного процесса. «Есть разочарование не в самих Минских соглашениях, не в комплексе мер, есть разочарование в позиции украинской стороны, вернее в отсутствии письменно изложенной позиции», — рассказал Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября глава ДНР Александр Захарченко в очередной раз предрек Украине распад на отдельные республики. По его словам, предоставление ДНР и ЛНР особого статуса подтолкнет другие области Украины к началу борьбы за свои права. «Донбасс, получая особый статус, открывает путь для регионов Украины, в которых настроения тоже спорные», — считает Захарченко.

По его словам, Киев в рамках Минска-2 согласился предоставить ДНР и ЛНР особый статус, лишь столкнувшись с угрозой полного военного разгрома. «Дебальцево было для Киева одним из самых колоссальных поражений. Поэтому «Минск» был подписан, чтобы остановить наше наступление», — полагает Захарченко.