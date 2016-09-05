Буэнос-Айрес, 5 сентября, 2016, 14:42 — ИА Регнум. Останки древнего летающего ящера, птерозавра, обнаружены в Аргентине. Кости существа, пролежавшие в земле 170 млн лет, сохранились настолько хорошо, что ученые смогли собрать из них череп, сообщает агентство Telam.

Efraimstochter Птерозавр

Уникальная находка была сделана наподалеку от города Серро-Кондор в провинции Чубут. По словам палеонтологов, исследование черепной коробки и других останков древнего хищника поможет им восстановить этапы эволюции птерозавров.

В частности, специалисты собираются выяснить, как именно изменялись мозг и голова динозавра в процессе развития вида, чтобы адаптироваться к полету. Найденные останки птерозавра — самые древние из когда-либо найденных в Аргентине. Считается, что птерозавры обитали на Земле в мезозойскую эру и вымерли около 66 млн лет назад.

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