Москва, 5 сентября, 2016, 14:42 — ИА Регнум. Банк России понизил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 6 сентября, свидетельствуют данные регулятора.

ИА REGNUM Евро

Курс евро к рублю установлен на отметке 72,3742 рубля, он подешевел на 1,3457 копейки. Доллар на вторник составил 64,7644 рубля, он опустился на 1,104 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 6 сентября, снизилась на 1,2128 рубля по сравнению с предыдущим показателем — до 68,1888 рубля.