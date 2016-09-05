Минск, 5 сентября, 2016, 14:40 — ИА Регнум.



Vadim Sazanovich Минск. Вид на реку Свислочь и Троицкое предместье

В Минске 3 сентября состоялось торжественное открытие памятника деятелями польской культуры Винценту Дунину-Марцинкевичу и композитору Станиславу Монюшко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Памятник установлен в сквере минской площади Свободы в сквере, где представители белорусской интеллигенции желали видеть восстановленный памятник императору Александру II, освободившему потомков нынешних белорусов от крепостного права. Предварительное решение об установке памятника было принято в 2013 году, а 27 января 2016 года об установке скульптурной композиции сообщил журналистам заместитель начальника управления — начальник отдела учреждений культуры и культурно-просветительской работы Мингорисполкома Сергей Медведев.

Власти Белоруссии не позволили начать сбор средств на восстановление памятника Александру II, установленному на народные пожертвования в начале XX века на той же площади, где ныне установлен памятник деятелям польской культуры. Они позиционируются как «создатели белорусской национальной классической оперы» — на это обратил внимание выступивший 3 сентября на торжественной церемонии лидер Компартии Белоруссии, зампред Мингорисполкома Игорь Карпенко. Об этом же говорит и табличка под памятником на белорусском языке.

Скульптурную композицию деятелям польской культуры изготовили два белорусских скульптора — лауреаты премии Союзного государства, отец и сын Лев Гумилевский и Сергей Гумилевский. Заказчиком выступило коммунальное унитарное предприятие «Минское наследие (КУП «Мiнская спадчына»). Церемония была приурочена ко Дню города, 949-летию Минска, и сопровождалась характерными для последних лет действами в костюмах, стилизованных под наряды мелкопоместной польской шляхты и крестьян.

Как сообщало ИА REGNUM, 2016 год объявлен в Белоруссии «Годом культуры», в рамках которого правительство постсоветской республики проводит серию мероприятий, соответствующих многолетнему курсу «белорусизации». Особое внимание при этом уделяется тиражированию старых и новых националистических идей, а также присвоению культурных и иных достижений других народов, прежде всего — польского.