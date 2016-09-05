Москва, 5 сентября, 2016, 14:37 — ИА Регнум. На транспортных объектах в Центральном федеральном округе (ЦФО) в 2016 году были задержаны более 40 граждан Украины, находящихся в розыске в Российской Федерации (РФ). Об этом, как передает RT, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Victor Арест

«В текущем году в результате дополнительных мер по обеспечению общественной безопасности на объектах транспорта задержано более 40 граждан Украины, находящихся в розыске в РФ, — говорит он. — Выявлено 49 фактов контрабанды, в том числе оружия и боеприпасов, 14 преступлений, связанных с транспортировкой наркотических средств».

При этом Патрушев добавил, что всего с начала текущего года на территории РФ были проверены свыше 50 000 граждан Украины и более 200 000 единиц автотранспорта.

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